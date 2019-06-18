Atatürk'ü anmayan Diyanet Mursi için harekete geçti

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin bugün görülen duruşmada, salonda baygınlık geçirdiği ve ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi olan Muhammed Mursi, halk ayaklanmaları sonucu görevinden ayrılan Hüsnü Mübarek'in yerine 30 Haziran 2012'de cumhurbaşkanı seçilmişti.

67 yaşındaki Muhammed Mursi, yaklaşık 5 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyordu.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA

Diyanet’ten yapılan açıklamada, “Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı #MuhammedMursi’nin şehadeti nedeniyle 81 il ve ilçelerinde yarın öğle namazına müteakip merkezi bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacaktır” denildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, Diyanet’in açıklamasına karşılık sosyal medyada “Hutbelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ten tek kelime bahsetmeyen Diyanet, Mısır'ın eski diktatör cumhurbaşkanı için 81 ilde cenaze namazı kıldıracak. Yazıklar olsun” mesajını paylaştı.