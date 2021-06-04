Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatılırken tünele ekipler yönlendirildi.
Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.
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