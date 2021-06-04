  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatılırken tünele ekipler yönlendirildi.

Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır'' ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler avrasya tüneli araç yangını trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan canlı yayında ''müjde'' açıklaması
''Koronavirüs insan yapımı'' diyen Çinli virologdan dünyayı sarsan açıklama
Dolar 9 TL'ye dayanınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombayı patlattı
Erdoğan'ın ''3. doz aşımı oldum'' sözleri tartışma yarattı
Türkiye bu olayı konuşuyor: Ayten teyze evden kaçan genç aşkına gözyaşları içinde seslendi
Necati Şaşmaz'ın tarikat görüntüleri yeniden gündem oldu
Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? 10 şartı yerine getirmeyen aralarına giremiyor
Bilim insanları uyardı: Felaketler üst üste gelecek
Nafaka yorumları Şeyma'yı çıldırttı! İşte verdiği yanıt
Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı