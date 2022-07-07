Avukatlar da eylemde! Duruşmalara girmeyecekler

Hukuk bürosunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadın avukatın meslektaşları saldırıyı protesto ederek seslerini duyurabilmek için duruşmalara katılmama kararı aldı.

İstanbul’da, kendisine açılan bir tazminat davasının geri çekilmemesi gerekçesiyle A.T. isimli kişi dün davanın avukatı S.B.’ı bürosunda öldürdükten sonra kendisine dava açan Öznur Tufan’ı da silahla vurarak öldürdü.

Avukat S.B.'ın bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Barosu, 7 Temmuz Perşembe ve 8 Temmuz Cuma günleri duruşmaları boykot etme kararı alındığını duyurdu. Avukatlar bugün ve yarın yapılacak duruşmalara katılmayacak.

Avukat S.B.'ın ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi Denizli'de de avukatları harekete geçirdi. Denizli Barosu yönetimi dün gece olağanüstü toplanarak duruşmalara girmeme yönünde karar aldı.

Denizli Barosu Yönetim Kurulu aldığı kararda, bugünden itibaren cuma sabah 08.00'e kadar avukatlara acil ve tutuklu duruşmaları hariç tüm duruşmalara girmeme çağrısı yaptı, CMK görevlendirmelerini durdurduğunu duyurdu.

Gece yarısı baroya ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “S.B.'ın mesleğini ifa ederken katledilmesi nedeniyle Denizli Barosu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanmış olup, duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına, bir gün boyunca CMK görevlendirmelerinin durdurulmasına karar vermiştir” denildi. Baronun çağrısına sosyal medyada çok sayıda avukat da destek verdi.

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