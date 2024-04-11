Avusturya’da çığ düştü: 3 turist hayatını kaybetti

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı İmst kasabası yakınlarındaki bir vadide meydana gelen çığ düşmesi, üç Hollandalı turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Polisin yaptığı açıklamada, 4 Avusturyalı tur rehberi ve 17 Hollandalı turistten oluşan 21 kişilik ekibin İmst kasabası yakınlarındaki Ötz vadisinde çığ düşmesinden etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralı olarak çevredeki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

6 HELİKOPTER SEFERBER EDİLDİ

4 tur rehberi ve 13 turisttin kazadan yara almadan kurtarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Olası başka çığ düşmesi tehlikesine karşı arama kurtarma ekiplerinin temkinli hareket ettiği belirtilen açıklamada, başta 6 helikopter olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibin çığdan etkilenen turistler için seferber olduğu aktarıldı.​​​​​​​