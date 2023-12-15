AYM’den 8 yıllık 1 Mayıs kararı

Anayasa Mahkemesi, 2014 ve 2015 1 Mayıs’larında Taksim Meydanı’nın kapatılmasını hak ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2014 ve 2015’teki 1 Mayıs’larda Taksim Meydanı’nın kapatılmasıyla ilgili verdiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme yasakları hak ihlali saydı.

Kararın gerekçesinde ise, ‘kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna’ oybirliği ile karar verilirken; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı oy kullanan isimler ise Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce bu karşı oy kullandı.

“MÜDAHALENİN GEREKLİ OLDUĞUNA DAİR GEREKÇE YOK”

Karar şöyle:

“78. Sonuç olarak 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen başvurucuların gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik olarak zor kullanılmak suretiyle dağıtılması şeklindeki müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulmamıştır.

79. Açıklanan gerekçelerle Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Muhterem İNCE bu görüşe kanlmamıştır.”