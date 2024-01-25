Aynı ad, aynı soyad... Hem AK Parti'den hem de CHP'den aday oldu

Yerel seçimlerde Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti ile CHP'nin aynı ad ve aynı soyadına sahip 2 adayı kafaları karıştırdı.

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 67 gün kaldı. Bu süreçte siyasi partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor.

Ancak Artvin’in Hopa ilçesinde ise aday belirleme sürecinde ilginç bir durum ortaya çıktı.

AK Parti’de henüz aday belirlenmemiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Utku Cihan oldu.

Milliyet gazetesinden Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre AK Parti'de ise aday belirlenmese de 5 aday adayı içinden, ilginç benzerlikle öne çıkan isim Ati Utku Cihan oldu.

Utku Cihan, "AK Parti'de devam eden bir süreç var, netleşen bir şey yok. CHP’de ise genel merkez tarafından benim kesinleşen adaylığım açıklandı. Ancak AKP’nin 5 aday adayı var. Ati Utku Cihan da onlardan biri. Aslında AK Parti'nin adayının ismi Ati Utku Cihan, sosyal medyada biraz değişik servis edildi" dedi.