Baba ve oğlu 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, corona virüse yakalandı.

Bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde corona virüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.