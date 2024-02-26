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Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti

Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede oğlu Hakan E.'yi kaybeden baba Enver E. , aynı gün ana yoldan yolun karşısına geçerken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'de baba ile oğlu aynı gün birkaç saat arayla vefat etti. Alınan bilgiye göre; İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki TIR, Keşan ilçesi Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen baba Enver E.'a (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enver E.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, E.’ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

AYNI GÜN OĞLUNU KAYBETTİ

Enver E.’ın, kazadan birkaç saat önce oğlu Hakan E.’ın da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Etiketler baba oğul ölüm
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