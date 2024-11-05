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Bahçeli'den randevu isteyen İmamoğlu'na ''istismar edebilir'' reddi

Bahçeli'den randevu isteyen İmamoğlu'na ''istismar edebilir'' reddi
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MHP lideri Bahçeli, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm siyasi parti liderleri gibi kendisinden istediği randevu talebini "istismar edebilir" diyerek reddetti.

Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla liderler turuna çıkmıştı.

İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt veren MHP lideri Bahçeli, "Siyasetini tasvip etmiyorum, istismar edebilir. Görüşmeyeceğim" dedi.

İmamoğlu ise Bahçeli'nin ret yanıtına karşılık "Gönül isterdi ki konuşalım. Randevu talebimi tekrar iletiyorum" dedi.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı olduğu için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tüm liderlerden randevu istemişti. Bu kapsamda bugün liderler turu için Meclis'e gelen İmamoğlu, gün boyunca 7 genel başkanla bir araya gelecek.

 

Etiketler Devlet Bahçeli MHP görüşme Türkiye Belediyeler Birliği tbb istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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