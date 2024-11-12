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Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli kararı

Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli kararı
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Yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan yüzbinleri hatta milyonları bulan takipçi sayısına sahip 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirildi. Bu kararla birlikte adı geçen sosyal medya fenomenlerinin hesapları kapatıldı.

Diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin ise hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda dosyalardaki incelemeler devam etmektedir.

Etiketler sosyal medya yasa dışı bahis reklamı fenomen erişim yasağı
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