Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da uçağı yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yürütülen F-16 müzakerelerine aklıselimin hakim olması gerektiğini vurguladı.

ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerinde aklıselimin hakim olması gerektiğini söyledi. Tek seçenek F-16 değil dedi, sözü yerli savunma sanayine getirdi.

"ABD'nin bir bütün olarak konuyu değerlendirip karar vermesini, ona göre hareket etmesini bekliyoruz. Sloganımız, 'Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak'. Ayrıca tek seçenek de F-16 değil. Eskiden tabancalarımız bile yurt dışından satın alınıyordu. Şimdi ise hafif silahların tamamını üretiyor, ihraç ediyoruz. Gemi tasarlıyor, ihraç ediyoruz. Çatlasalar da patlasalar da motoru da uçağı da yapacağız, tankı da yapacağız Kızılelma'yı da uçuracağız."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'taki kış tatbikatında bazı gatezelerin köşe yazarlarıyla bir araya geldi. Gündeminde Suriye de vardı. Türkiye-Rusya-Suriye savunma-istihbarat üçlü toplantısının devamının bu ay içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

"YUNAN BAKAN DAVET ETSE GİTMEYE HAZIRIM"

"Yunanistan ahlaksız şekilde bizi 'Yeni Osmanlıcılık, revizyonistlik ve yayılmacı politikalar' yürütmekle suçluyor. Bunu yaparak neyin üstünü örtmeye çalışıyor? Megali İdea'nın. Yunanistan Savunma Bakanı yarın gelse karşılamaya hazırım, yarın davet etse gitmeye de hazırım. Diyalog çağrıları zafiyet değil, Türkiye kimse için tehdit değil, güçlü, güvenilir bir müttefik"

Bakan Akar, oldubittiye müsaade etmeyeceklerini kaydederek, "Kıbrıs-Ege ve Doğu Akdeniz'de hakkımızı, hukukumuzu korumakta kararlıyız" diye de dedi.