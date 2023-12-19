Bakan Bak'tan açıklama: 2024 yılını ''Hareketlilik Yılı'' ilan ediyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol