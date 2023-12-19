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Bakan Bak'tan açıklama: 2024 yılını ''Hareketlilik Yılı'' ilan ediyoruz

Bakan Bak'tan açıklama: 2024 yılını ''Hareketlilik Yılı'' ilan ediyoruz
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var.  Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz.

Etiketler bakan bak spor yıl
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