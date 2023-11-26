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Bakan Bayraktar: Dağıtım hatlarındaki arızalara müdahale ediyoruz

Bakan Bayraktar: Dağıtım hatlarındaki arızalara müdahale ediyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara müdahale edildiğini kaydetti.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara, ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Etiketler Bakan Bayraktar dağıtım merkez
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