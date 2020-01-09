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  3. 09 Ocak 2020 09:18

Bakan bile tepki gösterdi!

Hatay'da 20 yaşındak Berfin Özek'in yüzüne asit türü bir sıvı atarak, yüzünün yanmasına ve sağ gözünü de kaybetmesine yol açan eski erkek arkadaşına verilen 13 yıl 6 aylık hapis cezasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da tepki gösterdi.

Bakan bile tepki gösterdi!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), verilen cezaya tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e, asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine Twitter'dan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz. Karara karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracağız."

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