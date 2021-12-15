Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Ermenistan'la normalleşme sürecinde yeni görev
Ermenistan'la normalleşme sürecinde Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak görevlendirilecek. Kararı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermenistanla normalleşme süreciyle ilgili, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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