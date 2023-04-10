Bakan Ersoy, Togg'u makam aracı yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslim edildiği bakanlardan Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

DHA