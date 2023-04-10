  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Ersoy, Togg'u makam aracı yaptı

Bakan Ersoy, Togg'u makam aracı yaptı

Bakan Ersoy, Togg'u makam aracı yaptı
Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslim edildiği bakanlardan Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi. 

Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptıBakan Varank, Togg'u makam aracı yaptıHaber

 

DHA

Etiketler togg yerli otomobil makam aracı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merkez Bankası, Kapalıçarşı'dan her gün döviz topluyor
Kiralık ve satılık ilanlarını deprem vurdu! Bu ilçelerdeki evler boş kaldı
Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam
Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı
Milyarderler fakir olsaydı... Yapay zeka çizdi
Taciz zanlısını sokak ortasında dövdüler
İşte 26 partili oy pusulası
Yargıtay'dan tüm banka müşterileri için emsal karar
Fidan öğretmen yine sosyal medyanın gündeminde... Bambaşka biri oldu
Ünlü anketçi canlı yayında dikkat çeken oy oranı tahminleri