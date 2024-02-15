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Bakan Fidan'dan Türkiye - Mısır ilişkileri için dikkat çeken açıklama

Bakan Fidan'dan Türkiye - Mısır ilişkileri için dikkat çeken açıklama
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Libya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü.

Bakan Fidan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gerçekleşen Mısır ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: 

"Dün Mısır’a gerçekleşen ziyaret tarihi bir ziyaretti hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. Bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayide ilişkiler ön plana çıkmakta. Geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Libya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler hakan fidan dışişleri dışişleri bakanı Mısır türkiye
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