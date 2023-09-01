Bakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotu kabul etti

Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Hava Kuvvetleri personelimiz Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı kabul etti.



Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar… pic.twitter.com/lvUf8XlGyp