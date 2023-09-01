Bakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı kabul etti.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Hava Kuvvetleri personelimiz Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023
Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar… pic.twitter.com/lvUf8XlGyp
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