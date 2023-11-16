Bakan Güler'den S400 çıkışı
Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız." dedi.
Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:
“KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.”
“ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.”
"F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var.”
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