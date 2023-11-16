  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Güler'den S400 çıkışı

Bakan Güler'den S400 çıkışı

Bakan Güler'den S400 çıkışı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız." dedi.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

“KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.”

“ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.”

"F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var.”

Etiketler bakan güler s 400 açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024’te seyahat edilmesi gereken 10 şehir listesinde Türkiye'den de bir ilimiz var
Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü
SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı
Sokak ortasında dövüp, kameraya kaydettirdi
Tesla’nın en ucuz modelinin Türkiye fiyatı olay oldu
Yeni yılda ehliyet almak lüks olacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara milletvekili istifa etti
Kış turizminin merkezine mevsimin ilk karı düştü
AVM'de faciadan dönüldü: Çocuklar ölümden döndü
Kışın kombi yakmamak dava sebebi: ''Komşunuz zarar talebinde bulunabilir''