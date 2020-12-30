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  3. 30 Aralık 2020 18:47

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Pazartesi gecesi 5A uydumuz fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece Türksat 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda'' ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Pazartesi gecesi 5A uydumuz fırlatılacak
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Karaismailoğlu, Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz." dedi.

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