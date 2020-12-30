Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Pazartesi gecesi 5A uydumuz fırlatılacak

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Karaismailoğlu, Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz." dedi.
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