Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Trafik sıkıntısı ortadan kalkacak

Karaismailoğlu, Bolu'daki Güney Çevre Yolu projesi şantiyesi ziyaretinin ardından Mudurnu kara yolunun Güneyfelakettin köyü mevkisinde bulunan şantiyesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden kara yolu inşaatı ile ilgili bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra işçilerle yemek yedi.

Bakan Karaismailoğlu, ardından Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Akyazı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'ne gelerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır Türkiye'nin karada havada denizde raylı sistemlerde ve uzayda yapmış olduğu gelişmelerin bir ürünü için yarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.



Yarın Türkiye kara yolu tarihi için önemli bir gün yaşanacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan 1230 kilometrelik ulaşım aksının önemli bir kesimi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nu tamamladıklarını anımsattı.