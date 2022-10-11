Bakan Kirişci: Tahıl koridoru zarar görebilir

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekerek, ''Tahıl koridorunun etkilemesinden endişe duyuyoruz'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Rusya ve Ukranya arasında artan gerilimin tahil koridorunu etkileyebileceğini söyledi. Bakan Kirişci, "Savaş bu haliyle giderse risk var, bu herkesi endişelendirmeli” dedi.

Vahit Kirişci, “Biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor, karşılığın boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu” diye konuştu.

Tahıl koridorundan yaklaşık 7 milyon ton ürün çıkarıldığını söyleyen Bakan Kirişci, yaşanan saldırılar sonrasında tahıl koridorunun zarar görebileceğini de belirterek koridorun uzatılmasının önünde olumsuz bir şey olmadığını söyledi.