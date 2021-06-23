Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yeni yaş grubuna geçildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, uzun bir aranın ardından yüz yüze toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Koronavirüs küresel salgını beraberinde birçok zorluğu getirdi. Bu durumu 4 bölüm halinde ele alabiliriz. Salgın hastalık ülkemize ulaşmada önce ilk dönemi, yani salgına hazırlık, karantina ve önlemlerin neler olabileceğiyle ilgili dönemdi. Bu aşamada aldığımız tedbirler 3 ay kazandırdı bize. 2. bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi. Bu dönemde salgın yönetimi ve çalışma rehberleriyle salgın döneminde kontrollü sosyal hayatın nasıl olabileceğine odaklandık. Bu dönemde dijital altyapımız çok hızlı sonuç almamızı sağladı. Üçüncü dönem ise hastalıkla mücadele dönemiydi. Salgın ilerledikçe bu sefer hastaları nasıl tedavi edebileceğimizi öğrenmeye başladık ve bu bölümde çok canımız yandı. Güçlü sağlık altyapımız dünyada görünen koridorlarda hastaların entübe edildiği manzaralardan bizi korudu. Ülkemizde salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık. Bir de en büyük gururumuz sağlık çalışanlarımız var. Salgını aşıyla aşacağız, mevcut gidişat da bunu gösteriyor. Evde izolasyon önlemleri ve filyasyon çalışmaları ile tam bir seferberlik ile hastalıkla mücadele ettik. Salgının kısa sürede son bulacağına inancım tam. Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, şimdi de aşıyla salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Bugün küresel ölçekte 3.9 milyon insan kovid- 19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Ağır bedeller ödedik ama güzel günlere çok yaklaştık. Lütfen herkes kişisel güvenlik çemberini oluşturarak bir süre daha dikkatli olmalı.

AŞININ YAN ETKİLERİ

PROF. DR. ATEŞ KARA BİLİM KURULU ÜYESİ: Bizim ülkemizde aşının yan etkileri çok yakından takip ediliyor. Aşı sonrasında istenmeyen etki düzenli olarak bilgiler toplanıyor. Bizim ülkemizde uygulanan aşılarda yan etkiler: Aşının yapıldığı yerdeki yan etkiler, kolda ağrı, şişlik kızarıklık gibi etkiler görebiliyoruz. Yan etkiler 24 saatten çok uzun sürmüyor. Ayrıca bir de şunu da değerlendirmemiz lazım kas ağrısı gibi, yorgunluk gibi etkiler görülebiliyor. Baş ağrısı çok nadiren bu yan etki 3 gün kadar sürüyor. gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir.

TURKOVAC AŞISI: PROF. DR SERHAT ÜNAL BİLİM KURULU ÜYESİ: Kendi yerli aşımızın Faz -3 çalışmalarıyla uğraşıyoruz. Kayseri Erciyes Üniversitesinde bir inaktif aşı mevcut. TURKOVAC Faz -3 çalışmasına başladı. Umarım bu da çok başarılı bir çalışma olacak.

SORU - CEVAP

Şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün alan bütün vatandaşlarımızı aşılamış olacağız. Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.

DELTA VARYANTI

Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İllerdeki dağıtımı artmaya başladı. 82 vaka İstanbul'da. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz her geçen gün bunun artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde muhtemel 6 haftalık süreyi daha da erkene çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz.

Şu ana kadar bize Sinovac aşısının 100 milyon dozun gelmesi gerekiyordu. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu toplam. Biontech 30 milyondan 20 milyon geldi. Ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Biz şu an biliyorsunuz Hindistan gibi Brezilya gibi hatta Pakistan, Afganistan gibi ülkelere karantina uyguluyoruz. 1 Temmuz itibarıyla biraz daha detaylandırmış olacağız. Biz yurt dışından gelen Rusya'dan gelenler dahil olmak üzere son 72 saatte PCR istiyoruz.

KISITLAMALAR

Kısıtlamaların devredışı kalmasıyla birlikte bu dönemde vakaların hareketlilikle birlikte temasla birlikte çok arttığını biliyoruz. Normalde bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte düşüşün stabil bir döneme girdiğini biliyoruz. Vakalar 5 6 bin bandında sabit kalmaya başladı. Genelde bu kadar sabit kalma sonrası daha önce de şimdi Delta varyantı şüphesiyle yukarı doğru çıkış eğilimi görmüş oluruz. Bu dönemde yukarı doğru çıkıştan ziyade daha sabit kaldığını bu dönemde yoğun aşılama yaptığımızı biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı doğru çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Statik durumun aşağıya doğru ineceğini ümit ediyoruz. Zorunlu olmadıkça kısıtlamaları yapmak istemiyoruz.

Maskeyi güvenlik çemberi içinde kullanmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. yüzde 70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden artık kurtulabileceğimiz dönem olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerin gençlerimizin bağışık olmalarıyla birlikte üniversitelerin çok daha kolay açılabileceğini söylemek istiyorum. Pandemiyi ülkemizden çıkarmak istiyoruz. Vatandaşımızı bu dönemde yoğun bir şekilde aşılamayı sağlayarak toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz.