Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

* 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir olmak üzere sağlık ekipleriyle biraraya geldik.

* Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilglendirecek niteliktedir. Bursa’da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul da buna dahildir.

* Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız. İlk piki büyük illerde 14 Nisan’da, ikinci zirve noktasını da Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ise ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz. Son birkaç günde riskin boyutunu aşmış bulunmaktayız.

“SALGIN KARŞISINDA DAHA CİDDİ BİR SINAVDAYIZ”

* Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere sarılmış hızla sonuç almıştık. Ekim’in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız.

*Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir. Salgın bize şunu öğretti virüsün yayılması daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil tüm hayatın sekteye uğramasadır. Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir.

“BURSA’DA VAKA SAYISI 3 KAT ARTTI”

* Salgına karşı verilen mücadele, bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum. Bursa’da br ay öncesine göre günlük vaka sayısı 3 kat, Bilecik’te, 2 kat, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.



* Yatak kapasitelerimiz, Bursa’da 198 yatak ilave ediyoruz, doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75. Balıkesir ilimizde 48 yatak daha arttırılma planları yaptık. Balıkesir’de yoğun bakım yüzde 61. Bilecik’te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42. Çanakkale’de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48.

* Salgınla mücadelede önemli silahımız filyasyon ekiplerimizin yaptığı çalışmalar. Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüphelileri tespit ediyoruz. Bursa’da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700’e çıkarıyoruz. Balıkesir’de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Çanakkale’de ekip sayısını 97’ye çıkarıyoruz.

BÖLGEDEKİ HASTANELERDE SON DURUM

* Son olarak burada değerlendirmelerini yürüttüğümüz 5 ilimizdeki yatırım planlarımızı aktarmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ’da yaşadığımız deprem vesilesi ve Covid-19 vesilesiyle tekrar görmüş olduk.

* Geçen yıl hizmete aldığımız Bursa Şehir Hastanemizde salgın döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu. Bursa Devlet Hastanesi eski adıyla Memleket Hastanesi’nin sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımı kolaylaştırılmak üzere metro ihalesi yapılacak.

* Türkiye’de tek olan spastik çocuklar hastanemizi yenileyeceğiz. Balıkesir Sındırgı ve Gömeç ilçe devlet hastanelerimizin inşaatlarını bu yıl sonu tamamlayıp hizmete sunacağız. Bigadiç hastanesinin inşaatına başladık. Susurluk devlet hastanemizin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz.



* Edremit devlet hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Gökçeada devlet hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Yalova’da devlet hastanemizin inşaatına geçen yıl başlamıştık, önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bozüyük devlet hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor, önümüzdeki yıl hizmete alacağız.

“KIŞ HEPİMİZ İÇİN YENİLGİ DÖNEMİ OLUR”

* Anadolu’da ikinci zirve yaşanırken, İstanbul’da mücadelenin önemi artarkan günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini kontrollü sosyal hayat ile yapmıştım. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım, hayat eve sığar cümlesini hatırlayalım.

* Dışarıya çıkmışsak, kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında başkaları ile karşılaştığımız her ortamda maske takalım. Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boşverip seyri kendi haline bırakırsak kış hepimiz için yenilgi dönemi olur.

“BURSA EN RİSKLİ DÖNEMİ YAŞIYOR”

* Salgına karşı yürüttüğümüz mücadele için bu salgından Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor.

* Elbirliği ile yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim. Bilecik ilk zirveyi 10 Eylül’de yaşamıştı. Günlük vaka sayısı iki katına yaklaşmıştır. Zatürre oranının Türkiye üzerinde olmasıdır. Yayılımı önlemenin yolu teması azaltmak, kurallara uymaktır.

GRİP AŞISI

Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi bir yıl sonrasının aşısı erken dönemde bir yıl önceden biz şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yılın olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Dünyada grip aşısının arzı yüzde 20 oranda arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. 400 bin doz grip aşısı eczanelere dağıtıldı. Önümüzdeki 2 ve 3 hafta içerisinde devamını da eczanelere göndermiş olacağız. Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Geçen yıla göre grip aşısını 3 milyon dozun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Bu durumda dünyada arzının çok olmadığı talebin fazla olduğu dönemde grip aşını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Şu an bir sorunun olmadığını ve geçen yıla göre aşının 2 kat oranda tedarik ediliyor olduğunu söylemek istiyorum.

KORONAVİRÜS AŞISI

Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz

YERLİ AŞI

16 aşı çalışması devam ediyor. Gelecek hafta sonunda bir aşımızın süresi bitmiş oluyor. İlk insana uygulamayı da başlatmış olacağız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir durum olmadığını söyleyebilirim. Eğer aynı şekilde devam eder belirgin bir artış olduğunu görmezsek kademeli olarak diğer sınıflara da geçilebilir. Son iki haftada artışın olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki iki ya da 3 hafta içinde bir değerlendirme yapma söz konusu olur. Ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Okula devam eden çocukların tedbirler noktasında daha fazla hassasiyet göstermesinden kaynaklanıyor olabilir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini evlerde de özellikle ev içi bulaşın arttığını görüyoruz evlere de özellikle dışarıdan misafir alınmamasını özellikle önemsiyoruz. Esnek mesai hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var bunu azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Şu dönemde önümüzdeki 4 5 ayın çok önemli olduğunu biliyoruz.

Aşı noktasında da çok hassasiyet gösteriyoruz. Eğer tedbirlere uyma noktasında bir yaklaşım içinde olursak viral enfeksiyonların azalacağını hepimiz görmüş olacağız. Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da giderek artmış olacak. Dünyada görülen kovid-19 vakasının yarısı Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Dolayısıyla bundan etkileniyor olacağız. Bu noktada vatandaşımız özellikle maskenin, mesafenin, hijyenin, kalabalık ortamlardan kaçınmanın bir gayret içinde olmalılar. Eğer olursa yeni tedbirlerin gelmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.