Bakan Koca duyurdu: Rekora ulaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerini kullandı.