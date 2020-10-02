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  3. 02 Ekim 2020 20:01

Bakan Koca, son 24 saatin hasta ve ölüm sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor." notuyla 24 saatin hasta ve ölüm sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, son 24 saatin hasta ve ölüm sayılarını açıkladı
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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:,

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.

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