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Bakan Koca'dan ''aşı randevusu'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son 2 günde çok az miktarda aşı randevusu alındığını belirterek vatandaşları aşı olmaları konusunda bilgilendirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

Etiketler aşı randevu aşı randevusu
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