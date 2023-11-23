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Bakan Koca'dan Malatya depremine ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan Malatya depremine ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Etiketler malatya deprem Bakan Koca
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