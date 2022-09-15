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  3. Bakan Kurum ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi

Bakan Kurum ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi

TOKİ'nin Sosyal konut projelerine başvurular başlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevapladı. Bununla birlikte Bakan Kurum’un, “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek” sorusuna verdiği yanıt sosyal medyadan yoğun tepki aldı.

Bakan Kurum’un tepki çeken yanıtı şöyle:

“5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.”

Öte yandan Bakan Kurum CHP’li İzmir yönetimini eleştirmek isterken, “İzmir işgal altındadır” ifadelerini kullandı.

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