Bakan Kurum'dan bir ilimiz için daha sosyal konut müjdesi

Balıkesir'de merkezüssü Sındırgı olan 10 Ağustos'taki depremin ardından 531 bağımsız bölümden oluşan afet konutlarının temeli törenle atılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum törende yaptığı konuşmada "Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını sosyal konut projesini Balıkesir'de ve ilçelerinde de yapacağımız tüm Balıkesir'e müjdeliyoruz" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 531 bağımsız bölümden oluşan afet konutlarının temeli törenle atıldı. Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa süre sonra, bu afetlerde söz verdiğimiz konutları bitirirken, bir süre sonra da sosyal konut alanında yeni projelerimiz için çok önemli bir adım atacağız. Cumhurbaşkanımız projenin detaylarını milletimizle paylaşacak ve yeni, sağlam, altyapısı, sosyal donatıları olan konutlar yapacağız" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, ilçe merkezinde 1, kırsal mahallerde de 12'si metruk 16 yapı yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binada 1 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Yapılan tespit çalışmalarında 815 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katıldı. Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, "Bugün 531 bağımsız bölümlü yapının temellerini atmak için bir aradayız. Öncelikle Balıkesir'in de aralarında bulunduğu yaşadığımız depremlerde, yangınlarda, afetlerde, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Nasıl ilk gün gelip sözümüzü verdiysek, '1 ay içinde bu konutların temelleri atılacak. 1 yıl içerisinde de teslim edilecek' dediysek, bu sözümüzü tutmak için bize düşen gece gündüz çalışmaktır. Şimdi de 'Yeni yuvalarımız, yeni iş yerlerimiz Balıkesir'imizin güzel Sındırgı'sı için, güzel Bigadiç'i için, buradaki köylerde yaşayan annelerimiz, babalarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren soluğu Balıkesir'de aldıklarını belirten Bakan Kurum, "Burada hep birlikte vatandaşımız için ne yapılması gerekiyorsa, o adımları attık. Önce barınma ihtiyaçlarını, ardından da vatandaşlarımızın barınmayla birlikte gelen ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştık. Hasar gören evleri, her afette olduğu gibi gidip, bizzat köy köy gezerek yerinde gördük. Balıkesirli kardeşlerimizin yüzündeki o hüzne, o korkuya da yakından şahit olduk. Burada evi yıkılmış, yıkılan evinin yanında 'Devletimiz var olsun, Allah devletimize zeval vermesin' diyen birçok Balıkesirli kardeşimle karşılaştım. Allah hepinizden razı olsun. Ve o gün, hep birlikte söz verdik, 'Sizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız' dedik. 'Sizin canınız sağ olsun, siz hiç üzülmeyin, biz devlet olarak gelirken her şeyi en hızlı şekilde yapacağız' dedik. 29 Ağustos'ta İzmir'de yeni yuvaların temellerini yangının üzerinden daha 1 ay geçmeden attık. Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak, mutluluğunda da ortak olduk" diye konuştu.

Depremin 1 ay sonrasında Sındırgı ilçesine gelip verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Sındırgı'da, Bigadiç'te toplamda 531 konutumuzu, köy evimizi, iş yerimizi, ahırlarımızı ve yıkılan camilerimizin ilk harcını döküyoruz. Siz bizden, bu kardeşlerinizden emin olun. Kalbiniz de müsterih olsun. Dün nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerde, Antalya ve Muğla'da yangınlarda, Sinop, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın'da sellerde; 6 Şubat sabahı hepimizin büyük bir hüzünle uyandığı, asrın felaketinde nasıl hızlıca yuvalarımızı teslim ettiysek; İzmir'de de Balıkesir'de de inşallah burada evlerimizi bir yıl içerisinde teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, açıklamasında, "Depremin üzerinden 2 yıl geçti ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'mızda 300 bininci konutumuzun anahtarlarını orada hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Orada sadece bina yapmıyoruz. Şehirleri inşa ederken, milletimizin gönlünü de kazanıyoruz. Orada meydanları, camileri, hanları, hamamlarıyla, okullarıyla, parklarıyla şehrin altyapısıyla ve orada modern konutlarımızla birlikte bir bütün olarak bakıyor ve inşaat seferberliğini 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Bu devlet, saatte 23, günde 550 konutu bitiren alnının akıyla teslim eden bir devlettir. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir hikayeyi, böyle bir başarıyı hiçbir yerde göremezsiniz. Bu başarı sizin başarınızdır, bu başarı milletimizin başarısıdır. Çünkü bu millet Cumhurbaşkanımızın arkasında 23 yıldır dimdik duruyor. Allah'ın izniyle de durmaya devam edecek" diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının devamında, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Deprem bizim gerçeğimiz. 10 Ağustos'ta burada 6.1 şiddetinde deprem yaşadık ama her gün artçılarla da Sındırgımız sallandı. Milletimiz endişe ve korku içinde bu depremlerle mücadele etti. İşte bu deprem gerçeğini asla ve asla görmezden gelemeyiz, gelmemeliyiz. Hepimizin bu durumu öncelikle doğru anlaması ve hayatını da buna göre yeniden düzenlemesi gerekiyor. Her fırsatta şu çağrıyı yapıyoruz, 'Çocuklarımızın geleceği için, bir daha o acıları yaşamamak için evlerimizi vakit kaybetmeden daha güvenli hale getirmek durumundayız. Bugüne kadar devletimizin kararlılığıyla, milletimizin desteğiyle ve özel sektörümüzün de katkısıyla milyonlarca ev ve iş yerini dönüştürdük. TOKİ ve Emlak Konut eliyle, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yüz binlerce yeni konut ve iş yerini inşa ederek vatandaşlarımızı, güvenli, huzurlu evlerine kavuşturduk" dedi.

Bakan Kurum, 2002'den bu yana, ortaya konan, hızını hiç kesmeyen sosyal konut hamleleriyle bu ülkenin her evladının ev sahibi olması için gece gündüz çalışan ve ter döken anlayışla çalıştıklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Çok çalıştık. Çünkü biz her zaman kentsel dönüşümü, bir şehircilik meselesi olmasının ötesinde, bir milli güvenlik sorunu olarak gördük. Ama yetmez, inşallah çok kısa bir süre sonra, bu afetlerde söz verdiğimiz konutları bitirirken, bir süre sonra da sosyal konut alanında yeni projelerimiz için çok önemli bir adım atacağız. Cumhurbaşkanımız projenin detaylarını milletimizle paylaşacak ve yeni, sağlam, altyapısı, sosyal donatıları olan konutlar yapacağız. Balıkesir'imize de buradan müjdemizi verelim. Hem Balıkesir merkezde hem ilçelerinde ihtiyaç görülen yerlerde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, göz bebeğimiz şehit, gazi ailelerimiz için, engelli vatandaşlarımız için ve 3 çocuktan fazla evladı olan ailelerimiz için özel kontenjanlar ayıracağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını sosyal konut projesini Balıkesir'de ve ilçelerinde de yapacağımız tüm Balıkesir'e müjdeliyoruz."

Siyasi çekişmelerin bırakılması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Daha dün depremi yaşamış Balıkesirli kardeşlerimizin huzurunda diyorum ki, ne olur, artık gelin vakit kaybetmeden evlerimizin yenilenmesi için başvurumuzu yapalım. Biz bu işi siyaset üstü görüyoruz. Her vatandaşımızdan gelen talebi değerlendirmek, her belediyemizden gelen talebi değerlendirmek suretiyle burada elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Gerek Büyükşehir Belediyesi'nden gerek ilçelerden artık her gecikmenin bir hayata, bir ertelemenin bir cana mal olacağını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada hem vatandaşlarımıza hem de belediyelerimize çağrımızı yenileyeyim. Sizden beklentimiz çok açık ve nettir. Artık kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bir kenara bırakalım ve milletin canı için, milletin evlatları için kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayalım, kentsel dönüşüm meselesi, bu mücadele siyasetin değil, yaşamın konusudur, hayatın konusudur. Bu nedenle de her zamankinden daha cesur, her zamankinden daha aktif bir çalışmaya gelin hep birlikte başlayalım. İlçelerimizi afetlere karşı dimdik bir kale gibi yapmak için el birliği yapalım. Bu güzel şehri, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapmak için canla başla çalışalım. Şunu da milletimizin huzurunda bir kez daha tüm yüreğimizle ifade ediyoruz, 'Bizim için mesele, yeter ki milletimizin bugünkü olduğu gibi mutluluğu olsun. Bu yolda emin olun tek bir an bile durmadık. Karamsarlığa izin vermedik, ümitsizliğe meydan vermedik. Daima çalıştık, çalıştık, çalıştık. Gördükleri her işin karşısında lafı, kavgayı, eleştiriyi ve hatta tehdidi koyanlardan asla olmadık. Daima proje, daima iş, daima eser ürettik. Her güzel işin karşısına dikilenlere hep şunu söyledik, 'Siyaset mi yapacaksınız, siyasetin amacı işte bu güzel millete hizmettir. O zaman siz de millete hizmet edeceksiniz. Siyaset mi yapacaksınız? O zaman sorun değil, çözüm üreteceksiniz. Siyaseti halka rağmen değil, milletle birlikte, millet için yapacaksınız. Çünkü siyasetin yegane pusulası millettir, milletin hayır duasıdır. Bağrından çıktığımız bu kıymetli topraklarda, arkamızda sıra dağlar gibi duran siz değerli kardeşlerimle, her zaman vefayla, samimiyetle, gayretle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Nerede bir afet olursa biz, sizin yanınızda olacağız. Nerede bize ihtiyaç duyarsanız, biz sizin yanınızda olacağız. Ben bu duygularla bir kez daha yeni evlerimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum ve bu projelerde afet sürecinde emeği geçen AFAD'ımıza, TOKİ'mize, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, valimize, milletvekillerimize, vatandaşlarımızın tüm ihtiyacına gidermek için gayret gösteren tüm arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum ve en büyük teşekkürü de Sındırgı'nın, Bigadiç'in güzel insanlarına ediyorum. Çünkü bize inandığınız, bize güvendiniz, biz de Allah'ın izniyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizleri asla bu mücadelede yalnız bırakmayacağız. Sizlere mahcup olmamak adına da gece gündüz gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, protokol üyeleri ve bölge halkıyla birlikte afet konutlarının ilk harçlarının atılması için hazırlanan butonlara bastı. Bakan Kurum, Sındırgı'da yaptığı incelemenin ardından ilçeden ayrıldı. (DHA)

