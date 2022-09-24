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Bakan Kurum'un akrabası 2 kişiyi öldürmek suçuyla katil sıfatıyla aranıyor

Bakan Kurum'un akrabası 2 kişiyi öldürmek suçuyla katil sıfatıyla aranıyor

Konya'da yaşanan bir cinayette 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine  göre olay, saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. O.K. ve H.İ., iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmaya H.İ.'nın yanında bulunan eşi F.İ. ve oğlu M.İ. da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda O.K., yanındaki tabancayla H.İ. ile eşi Fadim ve oğlu M.İ.'ya ateş açtı.

Çeşitli yerlerinden vurulan aile, kanlar içinde yere yığıldı. O.K. da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda yaralanan H.İ. kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde, diğer yaralı F.İ. Konya Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 22 yaşındaki M.İ.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın verdiği bilgiye göre O.K.'un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kuzeni olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaçan O.K.’u yakalamak için çalışma başlattı.

(Kaynak)

Etiketler murat kurum cinayet kuzen katil zanlısı
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