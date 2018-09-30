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  3. 30 Eylül 2018 16:58

''Bakan olsam son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım''

Yazar Nihat Genç, son yıllarda yapılan Atatürk heykelleriyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

''Bakan olsam son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım''
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Yazar Nihat Genç, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerini sert bir şekilde eleştirdi.

Ulusal Kanal’da Erdem Atay’ın sunumuyla yayımlanan “Veryansın” programında konuşan Nihat Genç, şunları söyledi:

“Atatürk’ün yapılan heykelleri karikatür gibi… Ben mesela, bu ülkede bir gün şans eseri Bakanlık, Başbakanlık yapsam, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerinin hepsini yıkar atarım. Yapacaksan da düzgün yap, bunun örnekleri var. Birisi Atatürk’le dalga geçmek için yapıyor sanki. Çin malı gibi, tuhaf geliyor bana…”

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