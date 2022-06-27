Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: 20 bin öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı öğretmen ataması konusunda bir duyuru yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."
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