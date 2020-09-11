  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Eylül 2020 15:33

Bakan Pakdemirli, G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında yarın video konferans yöntemiyle yapılacak G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak.

Bakan Pakdemirli, G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, toplantının "Tarım ve Su" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitaben bir konuşma yapacak.

Rusya, Çin, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlanacak toplantıda, Türkiye'nin kendi G20 dönem başkanlığında başlattığı "Gıda Kaybının ve İsrafının Önlenmesi" konusu da ele alınacak.

Toplantı sonunda, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma, tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir su yönetimi gibi konularla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında G20 ülkelerinin alabileceği önlemlere ilişkin ortak bir bildirinin imzalanması bekleniyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tarım , su , bakanlık , g20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM