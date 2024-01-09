Bakan Şimşek'ten New York kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle 11 Ocak’ta New York’ta 'yatırımcı günü' temasıyla gerçekleşecek toplantıya çevrimiçi olarak katılım sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günü"nün ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek.

Bloomberg'in haberine göre, Bakan Şimşek Ankara'daki programları nedeniyle toplantılara çevrimiçi katılım sağlayacak.

TCMB BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN SUNUM YAPACAK

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.