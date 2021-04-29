Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5️ terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, 'Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. ' denildi.





TERÖR İNLERİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlık açıklamasında, "23 Nisan 2021’de başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerini tek tek etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Gece-gündüz demeden kahramanca ve fedakârca görev yapan Kahraman Mehmetçikler, teröristlere ait mayın ve EYP tuzaklarını tek tek imha ederken bir yandan da her bir sığınak, barınak ve mağaraya girerek teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getiriliyor." denildi.