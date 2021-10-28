Bakan Soylu hakkında bir suç duyurusu daha

HKP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Mahkeme kararı arkamızdan gelsin” şeklindeki açıklamasının ardından suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki ‘Mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya” şeklindeki açıklamasının ardından HKP avukatları harekete geçti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Süleyman Soylu hakkında “Basın yoluyla suç işlemeye tahrik” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Süleyman Soylu hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.