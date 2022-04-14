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Bakan Soylu'nun o iddiası yargıya taşınıyor

Bakan Soylu'nun o iddiası yargıya taşınıyor

İçişleri Bakanı Soylu'nun "Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, 'Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz' deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın" ifadelerine tepki gösteren CHP'li vekiller, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sığınmacılarla ilgili "Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, 'Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz' deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İki lafından biri yalan olan Suçişleri Bakanı; yok öyle partimize iftira atıp kaçmak. Bizi başkalarıyla karıştırma. Müfteri olduğunu biz biliyoruz da tüm Türkiye bir kez daha öğrensin diye yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, ‘Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz’ deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye, babanızın malı değil. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz” dedi.

CHP yöneticileri, Bakan Soylu’ya sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla yanıt verdi. CHP'li Özel, Soylu'nun iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

 

Etiketler süleyman soylu içişleri içişleri bakanlığı yargı mahkeme dava chp büyükelçi
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