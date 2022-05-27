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Bakan Varank: ''Uzaya gidemem, klostrofobim var''

Bakan Varank: ''Uzaya gidemem, klostrofobim var''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay programıyla ilgili, "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusunu, "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra yaptığı "Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini başlatıyoruz" açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'uzaya gitme' kriterlerini açıkladı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulunan Varank, Fırat'ın "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna Varank, "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" diye yanıt verdi.

Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler hande fırat mustafa varank uzay klostrofobi Türkiye
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