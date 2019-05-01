Bakanlığın 1 Mayıs için hazırladığı görsel ortalığı karıştırdı

2013 yılında ihalesi yapılan ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak tanıtılan İstanbul Havalimanı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın açıkladığı resmi rakamlara göre; 30 işçi iş kazaları, 25 kişi de doğal nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

İş kazaları, işçi ölümlerinin yanı sıra kötü çalışma koşulları ile de gündeme gelen İstanbul Havalimanı açılışına kısa bir süre kala işçiler tarafından protesto edilmişti. Kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 14 Eylül'de eylem yapan işçiler, aynı gece koğuşları basılarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 400’den fazla işçiden bir kısmı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen işçilerden 24’ü ise ise tutuklanmıştı.

Bugün İstanbul Havalimanı görseliyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı sosyal medyanda eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları 1 Mayıs kutlamasında İstanbul Havalimanı görselinin kullanılmasını “utanmazlık” ve “alay etme” olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: