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Bakanlık bayram tedbirlerini açıkladı: Bazı araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Bakanlık bayram tedbirlerini açıkladı: Bazı araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, cuma saat 16.00'dan pazar saat 01.00'e kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde artması öngörülen araç yoğunluğundan kaynaklı trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı tedbirler aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak tedbirler şu şekildedir:

Ankara ili istikametine Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) Otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D100 karayolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D750 karayolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine O5 (Gebze İzmir) Otoyolu'nda Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D300 karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine D650 karayolunda Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D300 karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

Bakanlık bayram tedbirlerini açıkladı: Bazı araçların trafiğe çıkışı yasaklandı - Resim : 1

Etiketler ankara valilik kamyon çekici tanker bayram tatili
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