Bakanlık Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki engelli çocuğa istismarı doğruladı

Sağlı Bakanlığı İstanbul'daki Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun tedavi sırasında istismara uğradığı iddiasıyla 26 hastane çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığına dair iddiaları doğruladı.

İstanbul'daki Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun istismara maruz kaldığı iddia edilmişti.

Dün Sözcü gazetesinde Hazar Dost’un imzasıyla yayınlanan haberle ortaya çıkan skandala göre 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar edildiği anlaşıldı.

Mide bulandıran iddialar sonrasında aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldığı öğrenilirken hastanenin üst düzey yöneticilerinin de olayı Sağlık Bakanlığı’na tüm ayrıntılarıyla bildirdiklerini belirterek, “Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak” dedikleri ifade edilmişti.

Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.