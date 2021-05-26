  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık düğmeye bastı: BioNTech aşısında yeni dönem başlıyor

Bakanlık düğmeye bastı: BioNTech aşısında yeni dönem başlıyor

Bakanlık düğmeye bastı: BioNTech aşısında yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, uygun saklama koşullarını sağlanabileceği kriterleri taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) BioNTech aşısının da yapılabilmesi için çalışma başlattı.

Kovid-19 ile mücadelede "acil kullanım" onayı alan Sinovac ve BioNTech aşıları ile toplumsal bağışıklama sürecini yürüten Sağlık Bakanlığı, aşı teminine paralel olarak daha kısa sürede toplumu aşılayabilmek amacıyla harekete geçti.

Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde BioNTech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.

AA

Etiketler sağlık bakanlığı biontech aşısı aile sağlığı merkezi asm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Saymaz: ''Soylu canlı yayına polis ordusuyla geldi''
Önce Dolar, sonra Euro şimdi de altın... Tarihi rekor geldi
Şoke eden bir iddia daha: ''Soylu talimat verdi, Peker'in adamları saldırdı''
Hülya Avşar'dan Masumiyet dizisi itirafı
Kılıçdaroğlu'nun koruma polislerine rüşvet gözaltısı
Ünlü çift teknede sarmaş dolaş yakalandı
İşin uzmanından altın fiyatları için dikkat çeken uyarı
Gökyüzünde şölen var... İki olay bir anda yaşanacak
Survivor'dan elenen isim belli oldu; konseye bu sözler damgasını vurdu
84 ay vadeli, 18 ay ödemesiz, faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı