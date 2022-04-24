Bakanlık duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

AK Parti'yi karıştıran eski bakan itiraf etti: ''Atatürk'ü seven biri değilim''

Sosyal medyadaki Erdoğan taklitleriyle kırıp geçiriyordu, bu seferki paylaşımı olay oldu!

Duygu Özaslan'dan skandal paylaşım: Bu kadar da olmaz dedirtti