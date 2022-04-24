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Bakanlık duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

Bakanlık duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

 İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Etiketler operasyon bakanlık
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