Bakanlık duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.
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