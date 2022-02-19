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  3. Bakanlık'tan ''yumurta'' operasyonu! Tanesi 1 TL'yi geçince...

Bakanlık'tan ''yumurta'' operasyonu! Tanesi 1 TL'yi geçince...

Bakanlık'tan ''yumurta'' operasyonu! Tanesi 1 TL'yi geçince...

Temel gıda ürünlerindeki 7 puanlık KDV indirimi sonrasında "gizli zam geldiği" iddia edilen ve piyasada tanesi 1 TL'yi aşan yumurta fiyatları için bakanlık harekete geçti.

KDV indirimi öncesi bazı firmalarda yumurta fiyatlarında artışa gidildiği iddiası üzerine müfettiş görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edildi. Bu durumu incelemek üzere müfettişlerin görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

 

Etiketler yumurta yumurta fiyatları market çarşı
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