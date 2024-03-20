  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayram tatili 9 gün oldu; rezervasyon hareketliliği başladı

Bayram tatili 9 gün oldu; rezervasyon hareketliliği başladı

Bayram tatili 9 gün oldu; rezervasyon hareketliliği başladı
Güncelleme:

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirirken, tatil cenneti Bodrum'da rezervasyonların doluk oranı şimdiden yüzde 40'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bu kapsamda, dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram hareketliliği başladı. Bayram tatili kapsamında otellerde doluluk oranı yüzde 40'a ulaşırken, tatilin başlamasıyla birlikte bu rakamın yüzde 60'a ulaşması bekleniyor. Turizmciler bayram tatiliyle birlikte sezonun başlayacağını duyururken, yerli turistin kente yoğun ilgi göstereceğini öngörüyor.

'BODRUM HERKESE HİTAP EDİYOR'

Turizm sezonun bayram tatiliyle birlikte açılacağını duyuran Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Tatilin 9 güne çıkarılması biz turizmcileri mutlu etti ve sevindirdi. Tatilcilerinde sevineceğini düşünüyorum. Erken rezervasyon indirimlerimizin devam etmesi nedeniyle bayramda otellerimiz rezervasyon alıyordu ve iyi gidiyordu. 9 günlük tatilin kesinleşmesiyle birlikte de özellikle martın sonunda olan seçimlerden sonra rezervasyon artarak devam edecek. Bizim milletimiz genelde son dakika rezervasyonlarını sever. O nedenle son dakika Bodrum'un hareketli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirirken, tatil cenneti Bodrum'da rezervasyonların doluk oranı şimdiden yüzde 40'a ulaştı.

"Bodrum'da bölge olarak 15 Nisan itibarıyla otellerimiz kademeli olarak açılırdı" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Nisan sonuna kadar hemen hemen hepsi açılmış oluyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte otellerin açılma tarihide erkene çekilmiş oluyor. Bayram tatilinin açıklanmış olması şu an çok yeni ama öncesinde bayram tatili için otellerimizde yüzde 40 oranında doluluk oranı vardı. Bu da artarak devam edecek. 1 hafta sonra çok daha farklı boyuta gelecek. Bodrum herkese hitap ediyor. Otellerimiz oda kahvaltı 1000 liradan başlıyor ve içerik konseptine göre fiyat artıyor. Hava şartlarına bağlı olarak bayram tatilinde otellerin yüzde 60 doluluğa sahip olmasını bekliyoruz. Bayram tatili hazırlıklarımız devam ediyor Bodrum yıllardan beri iç pazara hitap ettiği için kentteki eğlence mekanları, restoranlar faaliyetlerine devam diyor olacak. Hava iyi olursa herkes denize girmiş olacak. Mart sonu itibariyle yurt dışı uçak seferlerimiz başlıyor. Bayram tatilinde de Bodrum'da yabancı misafirlerimiz olacak" dedi.

DHA

Etiketler Bodrum ramazan bayramı tatili rezervasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyarbakır'da nevruz alarmı! Kilometrelerce bariyer, binlerce polis... Diyarbakır'da nevruz alarmı! Kilometrelerce bariyer, binlerce polis... Emekli promosyonunda süre uzatıldı; promosyonlar zamlandı Emekli promosyonunda süre uzatıldı; promosyonlar zamlandı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Kadın din öğretmeninden hemcinsine yumruklu saldırı Kadın din öğretmeninden hemcinsine yumruklu saldırı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil