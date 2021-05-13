Bayramda geçiş garantili projelere ödenecek tutar belli oldu

CHP’li Ahmet Akın Osmangazi ve 3. Köprü için saat başı 88 bin 700 dolar ödeme yapılacağının öngörüldüğünü açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın, bayramda şirketlere yapılacak garanti ödemeleri ile ilgili hazırladığı çalışmaya göre bayramda garanti ödemesi olan köprüler için saat başı 88 bin 700 dolar ödenecek.

CHP’li Akın, bayramda şirketlere yapılacak garanti ödemeleri ile ilgili bir çalışma hazırladı. Kapanma döneminde vatandaşın geçmediği yol, köprü ve tünellere milyonlarca lira garanti ödemesi yapılacağına işaret eden Akın, “Hiç olmazsa bayram sürecinde zaten herkes evindeyken bu yollara kamu bütçesinden garanti ödemesi yapılmasın” dedi.

GEÇMEYEN HER ARAÇ BAŞI 35 DOLAR ARTI KDV

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında verilen garantilerden en büyük payı iki köprünün alacağına dikkat çeken CHP’li Akın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günlük 135 bin araç geçiş garantisi ve garanti ödemesi olarak da araç başına “3 dolar artı KDV” verileceğine işaret etti. Akın, Osmangazi Köprüsü için de günlük 40 bin araç geçiş garantisi ve garanti ödemesi olarak “35 dolar artı KDV” verileceğini, tüm bunlar göz önüne alındığında şirketlere saat başı yaklaşık 720 bin TL ödeneceğini söyledi. Akın, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu köprüleri çok az insanın kullanacağını, bu nedenle garanti edilen tutarların da büyük oranda şirketlere aktarılacağını ifade etti.

3. KÖPRÜYE HER SAAT BAŞI 19 BİN 750 DOLAR ÖDENECEK

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne verilen garanti kapsamında bir saat içerisinde 5 bin 625 aracın geçmesi gerektiğini belirten Akın, “Başka bir deyişle dakikada 93 aracın geçmesi gerekiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne dakikada 330 dolar, saat başına 19 bin 750 dolar, günde 474 bin dolar garanti veriliyor. Güncel kura göre 3 milyon 923 bin liraya denk düşüyor” diye konuştu.

OSMANGAZİ’DE DURUM DAHA KÖTÜ

CHP’li Akın, sürücülerin çok tercih etmediği, bayram döneminde daha da boş kalacak Osmangazi Köprüsü’ne verilen garanti kapsamında ise bir saat içerisinde bin 666 aracın geçmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Osmangazi Köprüsü’nde buna göre dakikada 28 aracın geçmesi gerekiyor. Yani, dakikada bin 156 dolar, saat başına 69 bin 384 dolar, bir günde ise 1 milyon 665 bin dolar garanti veriliyor. Güncel döviz kuruna göre 13 milyon 780 bin lira. Tam kapanda döneminde bugüne kadar kullanılmayan yol, köprüler için yandaşlara ballı, kaymaklı garantiler tam gaz ödenecek. Vatandaşa hiçbir destek vermeden ve garip yasaklarla mağdur ettiğiniz yeter. Vatandaşa destek vermediniz bir de onun parasını boş köprülere ve yollara harcamayın. Garanti tutarı ödenmeye devam ederse yasak nedeniyle neredeyse sıfırlanan geçişler, devlete pahalıya mal olacak.”