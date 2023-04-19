Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak ?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Ramazan Bayramı'nda devlete ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettiği yol ve köprüler ise ücretli olacak. Öte yandan Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkı tanırken yap-işlet-devret projeleri ile inşa edilenleri yine kapsam dışında kaldı.

Bayramda Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü’nden geçenler geçiş ücreti ödeyecek.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devlete ait otoyollar ise ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, tap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.