Belediye başkanının evinin kapısında şaşırtan not

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köpeğe şiddet gösteren bir kişiyi gören ilköğretim öğrencileri ilçe belediye başkanının kapısına not bırakıp yardım istedi. Sabah belediyeye gitmek için evinden çıktığında notu bulan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt kendisine not bırakan öğrencileri okullarına giderek ziyaret etti ve şikayetlerini dinledi.



Esentepe Mahallesinde ikamet eden Başkan Ali Aykurt, belediyeye gitmek için sabah evden çıktığı sırada kapıya küçük not kağıtlarının yapıştırılmış olduğunu fark etti. “Lütfen Bize yardım edin” başlıklı ve devamında "Sevgili başkanımız biz okulca imza toplasak da yetmez, ama siz bize yardım edebilirsiniz. Lütfen bize yardım edin biz arkadaşlarla bir adam gördük köpekleri dövüyordu. Onun için hayvana şiddet hayır, ve aynı şekilde benim köpeğimi bir kadın bahçeye kilitlemiş lütfen yardım eder misiniz? Gereğini arz ederiz" yazan notu okuyan başkan makamından önce okulun yolunu tuttu.

Not kağıdı bırakan öğrencileri öğretim gördükleri İbrahim Hüsniye Çağlayan okulunda ziyaret eden başkan Aykurt, 5/A ve 5C sınıfında okuyan öğrencilerle bir araya gelen başkan onların tüm taleplerini dinleyerek özellikle de bu konu üzerinde duracağını konuyu araştıracağını belirterek tüm öğrencilere çikolata ve gofret dağıttı.

Aykurt “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı okullarında ziyaret ederek taleplerini yerinde dinliyor, beraber çözüm üretiyor ve sonuçlanan talepler hakkında bilgi veriyoruz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.