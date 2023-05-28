Belgesiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye ''müşahit engeli'' iddiası

İstanbul Kadıköy’de bulunan İhsan Sungu İlkokulu’nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken sandık görevlileri tarafından engellendiği haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basında yer alan “belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçileri” iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medyada “belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçileri sandık görevlileri tarafından engellendi” şeklinde yapılan paylaşımlar, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından paylaştığı bültenle beraber konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Oy kullanacak kolluk güçlerini gösteren 142 belgesinin pusulalarla birlikte çıkması bazı görevlilerin itirazına neden olmuş, ancak belgenin orada olması gerektiği anlaşılınca sorun çözülmüştür. Ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sandık görevi bulunmamaktadır.”

ANKARA'DA ÜÇ POLİS BELGESİZ OY KULLANDI, TUTANAK TUTULDU

Ankara Altındağ'da Aydınlıkevler İnönü Lisesi'nde üç polis başka bölgelerde görevli olduklarını söyleyip oylarını kullandı ancak sandık görevlilerine 142 belgelerini de göstermedi. Polisler hakkında tutanak tutulup TC kimlik numaraları alındı.